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БМП-2 погрузили на корабли в районе Владивостока
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БМП-2 погрузили на корабли в районе Владивостока 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В бухте Десантной под Владивостоком большие десантные, малые противолодочные корабли и ракетные катера Тихоокеанского флота провели совместное учение в составе десантного отряда, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ТОФ.
Во время учений была отработана погрузка десанта на корабли и его высадка на необорудованное побережье.
После этого в указанном районе был сформирован десантный отряд в составе ракетного катера и малых противолодочных кораблей. Во время перехода отряд отработал организацию всех видов обороны и провел тренировку по совместному маневрированию и связи.
Отряд будет отрабатывать задачи в южной части Охотского моря. В настоящее время в учениях задействованы 6 кораблей, порядка 30 единиц боевой техники и более 300 морских пехотинцев.
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