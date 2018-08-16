Оборудование для Ту-160М испытают на Ту-22М3М

"То оборудование, которое будет устанавливаться на воспроизводимый Ту-160, уже сейчас устанавливается на Ту-22М3М и проходит «обкатку», — сказал он.

Кобылаш пояснил, что это сделано для того чтобы полностью проверить новые системы в воздухе и при необходимости исправить все возникшие недочеты и «болезни роста», чтобы затем устанавливать на воспроизводимый Ту-160 только проверенное оборудование.

Кобылаш напомнил, что в ноябре 2017 года на Казанском авиазаводе состоялась выкатка первого опытного образца стратегического бомбардировщика Ту-160, построенного после возобновления производства самолетов этого типа.

"Выкатили экспериментальную машину, прототип. А та, что воспроизводится, — уже видна ее конфигурация", — отметил командующий.

Кобылаш также рассказал, что дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М в результате модернизации получил улучшение всех характеристик, в том числе увеличена дальность его полета.

"Машина на самом деле интересная. В основном, все в ней переведено на цифровую основу, улучшены характеристики навигационного, бомбардировочного и ракетного вооружения, увеличена дальность этого самолета", — сказал он.

По словам Кобылаша, глубокая модернизация Ту-22М3М наделяет этот самолет «абсолютно другими возможностями» по сравнению с нынешними строевыми бомбардировщиками.

"Это большой подарок от промышленности Военно-воздушным силам в честь 106-й годовщины со дня их создания. При успешном проведении всех испытаний этой машины, думаю, что ряд таких самолетов встанет в строй в дальней авиации", — добавил Кобылаш.

Как сообщалось ранее, выкатка первого такого самолета состоится в Казани 16 августа.

Новые самолеты

Ту-22М3М — модернизированная версия дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22МЗ с крылом изменяемой стреловидности. В ходе модернизации будет обновлена вся авионика самолета, он получит возможность применять новые ракеты.