Обновленный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М представили в Казани 

«Со следующего года строевые самолеты начнут поступать на завод для параллельного начала работ по этой глубокой модернизации со сдачей самолетов с 2021 года», — заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в беседе с ТАСС.
Обновленный бомбардировщик-ракетоносец получил искусственный интеллект, отметил командующий дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. «Возможности этой машины впечатляют и далеко превосходят все аналогичные зарубежные машины», — сказал он.
Также стало известно, что оборудование для модернизированных Ту-160 пройдут «обкатку» в ходе испытаний Ту-22М3М. Это позволит проверить новые системы в воздухе и устранить недостатки, которые будут обнаружены.
Напомним, что Ту-22М3М получил новейшее радиоэлектронное оборудование. Вместо штатных двигателей НК-25 обновленный Ту-22М получил модернизированные силовые установки для Ту-160, НК-32-02. По сути, от старого самолета остался только планер и небольшая часть оборудования. Экипаж сократился с четырех до двух человек. Кроме того, обновленные Ту-22М3М смогут нести самые современные ракеты, в том числе «Кинжал».