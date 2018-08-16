Обновленный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М представили в Казани

Обновленный бомбардировщик-ракетоносец получил искусственный интеллект, отметил командующий дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш . «Возможности этой машины впечатляют и далеко превосходят все аналогичные зарубежные машины», — сказал он.

Также стало известно, что оборудование для модернизированных Ту-160 пройдут «обкатку» в ходе испытаний Ту-22М3М. Это позволит проверить новые системы в воздухе и устранить недостатки, которые будут обнаружены.

Напомним, что Ту-22М3М получил новейшее радиоэлектронное оборудование. Вместо штатных двигателей НК-25 обновленный Ту-22М получил модернизированные силовые установки для Ту-160, НК-32-02. По сути, от старого самолета остался только планер и небольшая часть оборудования. Экипаж сократился с четырех до двух человек. Кроме того, обновленные Ту-22М3М смогут нести самые современные ракеты, в том числе «Кинжал».