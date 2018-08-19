Модернизированный для ВКС Ми-26Т2В совершил первый полёт

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга.

По словам гендиректора «Вертолётов России» Андрея Богинского, успешное выполнение первого полёта свидетельствует о верных технических решений, которые применили при модернизации Ми-26.

«Нам удалось значительно снизить нагрузку на экипаж, во многом автоматизировав полёт и посадку такой большой и сложной машины. Кроме того, значительно повышена живучесть вертолёта за счёт установки современного бортового комплекса обороны», — отметил он.

В 2016 году на вооружение авиаполка ЗВО поступил Ми-26, являющийся самым грузоподъёмным в мире.