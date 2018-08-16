Экс-главком ВКС рассказал о свойствах нового бомбардировщика Ту-22М3М

«Ту-22М3М — это второе дыхание сверхзвукового дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, — пояснил он. — Ту-22М3 — замечательный многофункциональный, маневренный самолет, блестяще проявивший себя в Сирии . Но он эксплуатируется в текущей версии уже почти 30 лет (поставлен на крыло в 1989 году — прим. „РГ“)».

Вместе с тем, продолжил сенатор, самолет имеет огромный модернизационный потенциал, который глупо было бы не использовать. «Поэтому нам для того, чтобы удерживать лидерство в дальней авиации, не нужно изобретать что-то принципиально новое, нужно всего лишь модернизировать эти бомбардировщики до новой версии», — считает он.

В нынешней версии, по словам Бондарева, будут обновлены радиоэлектронное оборудование, построенное на новой элементной базе, средства связи, установлена цифровая специализированная вычислительная подсистема СПВ-24-22. Можно будет применять спутниковую систему наведения ГЛОНАСС.

Улучшатся эргономические показатели кабины пилота. Кроме того, будет расширена номенклатура средств поражения противника, которые можно нести на борту: самолеты адаптируются для возможности оснащения их современными высокоточными крылатыми ракетами Х-32 (класс воздух-поверхность), а также гиперзвуковыми ракетами.