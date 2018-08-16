Чего ждать от модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М

Обновленную машину выкатили на летное поле предприятия перед отправкой на испытания. Заводская опытная эксплуатация самолета начнется в сентябре и продлится до конца декабря. Затем бомбардировщик ждут государственные испытания, в которых будут участвовать военные. И только по их результатам минобороны определится со стартовым контрактом на модернизацию действующего парка Ту-22М3. По словам гендиректора предприятия Александра Конюхова, условия сделки, скорее всего, окончательно согласуют в 2019-м, и тогда же может начаться выполнение контракта.

Юрий Слюсарь. "Со следующего года строевые самолеты начнут поступать на завод для параллельного начала работ по этой глубокой модернизации со сдачей техники с 2021 года", — уточнил глава Объединенной авиастроительной корпорации

Известно, что ВКС России имеют в своем составе около сотни таких бомбардировщиков. До 2020-го планируется модернизировать три десятка самолетов. На них, в частности, установят современное цифровое радионавигационное оборудование, новую систему связи и информационно-управляющий комплекс. Улучшенные и более экономичные двигатели позволят Ту-22М3М летать дальше нынешних 6 тысяч км. Его скорость значительно превысит базовые 2 тысячи километров в час.

Кроме того, бомбардировщик получит новое оружие. Его боевая эффективность в том числе увеличится за счет возможности применения гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» и новых противокорабельных ракет. То есть Ту-22М3М станет серьезной угрозой и для вражеских авианосцев.

Ту-22М3М сможет применять гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и новые противокорабельные ракеты

По оценке командующего Дальней авиации России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша , это будет машина с искусственным интеллектом, превосходящая все зарубежные аналоги.

— Поэтому нам для того, чтобы удерживать лидерство в дальней авиации, не нужно изобретать что-то принципиально новое, нужно всего лишь модернизировать эти бомбардировщики до новой версии, — уверен Виктор Бондарев.

Корреспонденту «РГ» он сообщил, что на усовершенствованный бомбардировщик установлена цифровая специализированная вычислительная подсистема СПВ-24-22. На самолете можно будет применять спутниковую систему наведения ГЛОНАСС. Кроме того, улучшатся эргономические показатели кабины пилота.

А еще будет расширена номенклатура средств поражения противника, которые можно нести на борту. В частности, эти самолеты адаптируются для возможности оснащения их современными высокоточными крылатыми ракетами Х-32 класс «воздух-поверхность».