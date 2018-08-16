«Туполев» представит новый бомбардировщик Ту-22М3М

Презентация первого опытного образца глубоко модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М состоится сегодня в Казани . После этого самолет пройдет испытания на земле и подготовку к первому полету.

Сегодня на территории Казанского авиационного завода (КАЗ) им. Горбунова состоится церемония передачи на этап наземных и летных истыпаний дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Туполев».

Как ранее сообщал глава компании Александр Конюхов , глубокая модернизация ракетоносца значительно расширит боевые возможности самолета. Для улучшения Ту-22М3М снабдили новым навигационным, связным и радиотехническим оборудованием, а также установили обновленную систему управления оружием и информационно-управляющий комплекс.

Ожидается, что заводские летные испытания Ту-22М3М начнутся в сентябре и продлятся до конца декабря. Затем самолет будет передан на государственные совместные испытания (ГСИ).