Сильные крылья: кадры выкатки первого обновленного бомбардировщика Ту-22М3М

Модернизированный бомбардировщик получил новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования на отечественной элементной базе.

Самолет получил новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования на отечественной элементной базе. Кроме того, бомбардировщик снабдили искусственным интеллектом.