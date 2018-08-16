Сильные крылья: кадры выкатки первого обновленного бомбардировщика Ту-22М3М 

Модернизированный бомбардировщик получил новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования на отечественной элементной базе.
Выкатка модернизированной версии дальнего бомбардировщика Ту-22М3М состоялась на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова.
Самолет получил новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования на отечественной элементной базе. Кроме того, бомбардировщик снабдили искусственным интеллектом.
Ранее стало известно, что ВКС России получат первые модернизированные бомбардировщики Ту-22М3М в 2021 году.