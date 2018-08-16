Учения с участием шести кораблей и более 300 морских пехотинцев проходят в Приморье

Шесть боевых кораблей, около 30 единиц боевой техники и свыше 300 морских пехотинцев задействованы в совместных учениях, которые проводятся в Приморском крае. Об этом сообщил в четверг начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

«В Приморье проходит плановое зачетное тактическое учение подразделений морской пехоты, бригады десантных кораблей и соединения кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота, в ходе которого отрабатывается погрузка десанта на корабли и его доставка к месту высадки на необорудованное побережье. <> В учении задействовано шесть боевых кораблей, порядка 30 единиц боевой техники и более 300 морских пехотинцев», — проинформировал он.

Во время первого этапа большие десантные корабли «Пересвет» и «Николай Вилков» в бухте Десантной под Владивостоком приняли на борт боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и личный состав батальона морской пехоты, после чего вышли в море. В указанном районе был сформирован десантный отряд, в состав охранения которого вошли малые противолодочные корабли и ракетные катера. На переходе морем корабли и катера отработали организацию всех видов обороны, провели тренировки по совместному тактическому маневрированию и связи. Планируется, что далее отряд будут действовать в южной части Охотского моря.