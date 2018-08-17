Независимость Украины отпразднуют военным парадом 

В День независимости Украины 24 августа в Киеве пройдет военный парад. Украинский кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к празднованию 27-й годовщины независимости и 100-летия возрождения государственности страны.
Согласно плану, 24 августа парад войск пройдет на улице Крещатик и площади Независимости. В рамках парада предусмотрен пролет авиационной колонны, а также показ образцов военной техники ВСУ и других воинских формирований на Михайловской площади, передает «Интерфакс».
Кроме того, предусмотрен ряд торжественных мероприятий по поводу Дня независимости.
Ранее президент Украины Петр Порошенко принял решение сделать приветствие «Слава Украине!» официальным в ВСУ. Данный лозунг использует повстанческая армия Украины, запрещенная в России.