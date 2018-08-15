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Беларусь и Россия на отлично провели компьютерные учения ПВО
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Беларусь и Россия на отлично провели компьютерные учения ПВО 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Защита с воздуха. В Минске прошли ежегодные совместные компьютерные учения по противовоздушной обороне Беларуси и России, сообщает телеканал «МИР 24». Во время учений военные создавали и решали сложные задачи в небе. Например, участникам удалось предотвратить угон воздушного судна условными террористами, а также сбить вражеский боевой самолет, который нарушил государственную границу. С испытаниями все справились на «отлично».
«Название учений говорит само за себя. Здесь отражены стремления Вооруженных сил Беларуси и Воздушно-космических сил России к объединению усилий в обороне наших совместных рубежей. Мы готовы согласованно и умело, в одном строю защитить наше небо от непрошеных гостей», — заявил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси Игорь Голуб.
За ходом учений наблюдали главнокомандующие войсками ПВО вооруженных сил стран СНГ.
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