Беларусь и Россия на отлично провели компьютерные учения ПВО

Защита с воздуха. В Минске прошли ежегодные совместные компьютерные учения по противовоздушной обороне Беларуси России , сообщает телеканал «МИР 24». Во время учений военные создавали и решали сложные задачи в небе. Например, участникам удалось предотвратить угон воздушного судна условными террористами, а также сбить вражеский боевой самолет, который нарушил государственную границу. С испытаниями все справились на «отлично».

«Название учений говорит само за себя. Здесь отражены стремления Вооруженных сил Беларуси и Воздушно-космических сил России к объединению усилий в обороне наших совместных рубежей. Мы готовы согласованно и умело, в одном строю защитить наше небо от непрошеных гостей», — заявил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси Игорь Голуб.

За ходом учений наблюдали главнокомандующие войсками ПВО вооруженных сил стран СНГ.

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