Украинские СМИ заявили о перекрытии Россией района Черного моря

Черноморский флот объявил в среду с 7.00 до 20.00 закрытым для судоходства район в северо-западной части Черного моря от мыса Тарханкут в Крыму до дельты Дуная, сообщают украинские СМИ.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Украинский милитаристский портал».

По данным ресурса по мониторингу движения гражданских судов ShippingExplorer, в Черном море в этом районе сейчас находятся несколько гражданских судов, которые стали на якорь: грузовое судно Nahide-M, танкер Hercules, танкер Yukon Star.

Кроме того, утверждает портал, российские военные корабли предупреждали гражданские суда Ocean Force и BFP Melody о необходимости изменения курса.

Морской район закрывали при участии кораблей и катеров Черноморского флота: малого противолодочный корабля «Поворино», катера связи КСО-2155, морского тральщика «Вице-адмирал Захарьин», — сообщают СМИ.

Кроме того, во вторник с 14.50 до 16.36 в районе мыса Тарханкут — поселка Межводное в Каркинитском заливе, как утверждается, Береговая охрана России проводила радиотехнические учения при участии катера проекта «Мангуст», который шел вдоль побережья Крыма, и берегового радиотехнического пункта в поселке Черноморское, который отслеживал его движение радиотехническими средствами, чтобы найти «мертвые зоны» в этом районе.

Позже источники «Думской» подтвердили информацию о закрытии морского района. Тревога по ВМС Украины не объявлялась. Источник заявил, что военные считают это «стандартной российской провокацией, направленной против американцев». Также действия России называют ответом на задержание в Херсонском порту российского танкера «Механик Погодин».