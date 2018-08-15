Ещё
Украинские СМИ заявили о перекрытии Россией района Черного моря
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские СМИ заявили о перекрытии Россией района Черного моря 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Черноморский флот объявил в среду с 7.00 до 20.00 закрытым для судоходства район в северо-западной части Черного моря от мыса Тарханкут в Крыму до дельты Дуная, сообщают украинские СМИ.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Украинский милитаристский портал».
По данным ресурса по мониторингу движения гражданских судов ShippingExplorer, в Черном море в этом районе сейчас находятся несколько гражданских судов, которые стали на якорь: грузовое судно Nahide-M, танкер Hercules, танкер Yukon Star.
Кроме того, утверждает портал, российские военные корабли предупреждали гражданские суда Ocean Force и BFP Melody о необходимости изменения курса.
Морской район закрывали при участии кораблей и катеров Черноморского флота: малого противолодочный корабля «Поворино», катера связи КСО-2155, морского тральщика «Вице-адмирал Захарьин», — сообщают СМИ.
Кроме того, во вторник с 14.50 до 16.36 в районе мыса Тарханкут — поселка Межводное в Каркинитском заливе, как утверждается, Береговая охрана России проводила радиотехнические учения при участии катера проекта «Мангуст», который шел вдоль побережья Крыма, и берегового радиотехнического пункта в поселке Черноморское, который отслеживал его движение радиотехническими средствами, чтобы найти «мертвые зоны» в этом районе.
Позже источники «Думской» подтвердили информацию о закрытии морского района. Тревога по ВМС Украины не объявлялась. Источник заявил, что военные считают это «стандартной российской провокацией, направленной против американцев». Также действия России называют ответом на задержание в Херсонском порту российского танкера «Механик Погодин».
В Черном море находится ракетный эсминец ВМС США USS Carney. Россия сообщала о намерении отследить его передвижения.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ЗРК «Сосна» обещали показать на «Армии-2018» Шойгу заявил о строительстве военно-морской базы в Каспийске США перебросили в Европу F-22 для «сдерживания России»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В страшном ливне в Москве увидели «руку Кремля»
Путин возрождает традицию российских императоров
Звезда «Трех мушкетеров» оказалась при смерти
Украина готовит провокацию в Донбассе94
Мучительное убийство в детском саду потрясло следствие40
Видео
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика В мире
04:26
Путину не хватило позитива в соцсетях
Политика
04:10
«Каминг-аут невозможен»: Земфира об отношениях с Литвиновой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
02:53
Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина»
Шоу-бизнес Украина
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение