Жизнь под грифом секретно: 61 год службы генерал-майора Павла Кечкина

17 августа исполняется 92 года со дня рождения генерал-майора Павла Кечкина, который прослужил и проработал в Вооруженных Силах СССР и России 61 год.

Павел Андреевич — один из тех, кто ковал космический и ракетно-ядерный щит нашей страны. Разработки, связанные с космосом и ракетной техникой всегда хранились в строжайшей тайне. Слава, выпавшая на долю первых покорителей мирового пространства — Юрия Гагарина Алексея Леонова и других, обходила таких как Павел Кечкин. Их доля — признание в узком кругу посвященных и закрытые указы о награждениях. Тем не менее вклад таких «закрытых» специалистов в развитие передовых технологий в нашей стране трудно переоценить.

Павел Андреевич Кечкин, родился 17 августа 1926 года. Коренной москвич. До начала Великой Отечественной учился в школе № 39. В июне 1943 года Павел Кечкин поступил во 2 Московскую артиллерийскую спецшколу, которую окончил в июне 1945-го, был призван в Советскую армию Бауманским РВК и направлен в 1-е Московское минометно-артиллерийское училище им. Красина. По окончании этого училища в 1947 году Павел Кечкин был направлен для дальнейшего прохождения службы в Прикарпатский военный округ, в 34 Гвардейскую бригаду реактивной артиллерии, где служил по июль 1953 года начальником разведки дивизиона.

В августе того же года Павел Андреевич поступил в Военную академию химической защиты, после окончания — с отличием в 1958 году, его карьера была неразрывно связана с передовыми оборонными разработками, некоторые из которых до сих пор под грифом секретно.

Выпускник был направлен в Днепропетровск , в ОКБ-586 — Особое конструкторское бюро по созданию баллистических ракет стратегического назначения, которое возглавлял тогда Главный конструктор Михаил Янгель.

Здесь Павел Кечкин служил в должности помощника военного представителя военного представительства Министерства обороны СССР.

В мае 1959 года Павел Андреевич Кечкин был переведен в Москву , в Управление Начальника реактивного вооружения на должность Старшего офицера 1-го Управления. Он принимал активное участие в опытно-конструкторских работах и проведении заключительного этапа Государственных лётных испытаний двухступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты стратегического назначения Р-7А, по окончании которых принимал участие в подготовке материалов о принятии ее на вооружение и постановке на боевое дежурство первых боевых комплексов этой ракеты. В те годы он принимал участие в разработке и проведении летно-конструкторских испытаний ракетных комплексов стратегического назначения типа УР-100 и тяжелой ракеты-носителя «Протон» (УР-500).

Испытания проходили на 5-м Научно-исследовательском испытательном полигоне Министерства обороны СССР, ныне — известном как Космодром Байконур

О том, чем занимается Павел Кечкин не знали даже его близкие. В феврале 1971 года он был назначен в центральный аппарат министерства обороны , а в январе 1988 года был назначен на должность первого заместителя Начальника 11-го Управления, где прослужил до конца службы в Вооруженных Силах СССР. В это время он принимал участие в работе Государственной комиссии по проведению лётно-конструкторских испытаний многоразовой транспортной космической системы «Энергия» — «Буран».

— До последнего момента миллионы наших соотечественников не знали, какая титаническая работа проводилась, пока не произошел запуск космического корабля «Буран» 15 ноября 1988 года. Мой отец был непубличным человеком, но он просто делал то, что нужно для страны, — рассказал сын Павла Андреевича — Игорь Кечкин.

Приказом Министра обороны СССР от 7 марта 1990 года генерал-майор Павел Кечкин уволен с действительной военной службы.

После увольнения из Вооруженных сил он поступил на работу в 46-й Центральный Научно-исследовательский институт Министерства обороны СССР (ныне — 46-й ЦНИИ Министерства обороны Российской Федерации — головной институт по обоснованию перспектив развития систем вооружения Вооруженных Сил) на должность Ведущего специалиста, где проработал более 17-ти лет и внес весомый вклад в дело развития нового перспективного вооружения в области ракетно-космической техники.

Павел Кечкин автор и соавтор более 60-ти научно-исследовательских работ и более 10 научных трудов.

За годы службы и работы в воороуженных силах Павел Андреевич был награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени, медалями: «За боевые заслуги» и другими. А так же почетным знаком «За освоение космоса» от межрегиональной общественной организации «Ветераны космоса» в 2001 году.

Генерал-майора не стало в 2011 году, 20 августа он был похоронен на Троекуровском кладбище города Москвы.