Около 80 компаний из Подмосковья примут участие в форуме и выставке «Армия‑2018»

По его словам, форум «Армия-2018» каждый год меняется, и в этом году, помимо экспозиционной части и демонстрации в действии военной сухопутной и авиатехники, будет демонстрация техники на водных объектах. Также появится возможность демонстрации разработок, которые содержат высокий уровень электронного оборудования, а также совмещенных с механикой. Кроме того, расширилась экспозиционная площадка, добавились новые площади.

«Стандартно в этом году большое количество участников из подмосковных промышленных предприятий — как промышленного комплекса, так и смежных отраслей. Мы ожидаем, что только 80 компаний примут участие в экспозиционной части, выставят свои примеры продукции», — сказал Буцаев.

Он добавил, что, кроме того, большое количество компаний за рамками экспозиции примут участие в деловой программе. Московская область планирует участвовать в форуме делегацией во главе с губернатором Андреем Воробьевым «как минимум в первом дне форума и деловой программе».

«Наши крупнейшие военные промышленные предприятия представят свою продукцию на различных стендах компаний и госкорпораций, это примеры произведенного в Московской области в самых различных областях — от ракетного вооружения и стрелкового оснащения до разработок в авиакосмической области в рамках стенда Роскосмоса », — сказал Буцаев.

Он добавил, что в рамках форума состоятся круглые столы, один из которых будет проведен по вопросам кадрового обеспечения — подготовки и переподготовки кадров по региональным программам. По планам региональных властей, кадровое обеспечение в Московской области в 2019 году станет приоритетным направлением с точки зрения поддержки. В рамках круглого стола данный вопрос будет рассмотрен как для предприятий, которые ищут работников, так и для самих работников.

«С точки зрения организационной стороны, задействовано большое количество наших коллег, начиная с министерства транспорта (Подмосковья — ред.), которое предоставляет подвижной состав — более 700 машин, автобусов и микроавтобусов, а также министерства здравоохранения , образования, культуры. Достаточно большой пласт работы в плане подготовки молодежных объединений, их участия в мероприятиях», — сказал Буцаев.

Четвертый международный военно-технический форум и выставка «Армия-2018» пройдет в Кубинке с 21 по 26 августа. Основной целью проведения форума и выставки является создание условий для эффективного поиска инновационных исследований, разработок и технологий в интересах обороны и безопасности государства с целью последующего внедрения в перспективные образцы вооружения и военной техники.