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Форум «АРМИЯ-2018» откроется в Подмосковье 21 августа
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Форум «АРМИЯ-2018» откроется в Подмосковье 21 августа 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: Российская Газета
А с пятницы по воскресенье — дни массовых посещений. Посмотреть будет на что: демонстрации будут просто феерическими.
На открытых экспозиционных площадках площадью 120 000 кв. метров можно увидеть практически весь арсенал Вооруженных сил России.
В павильонах площадью 40 000 кв. метров разместятся тематические экспозиции почти всех оборонных предприятий страны, иностранных участников, военно-научных рот, различных КБ и НИИ — то, что еще кажется фантастикой, но уже завтра станет реальностью.
Очень интересны экспозиции, размещенные в специально построенных выставочных комплексах «Калашников», "Ростех", Объединенная судостроительная корпорация, Объединенная авиастроительная корпорация.
"Калашников" покажет всю линейку своего стрелкового оружия, и все образцы можно будет подержать в руках.
Увидим военную технику и в действии. На полигоне в Алабино, где недавно проходил танковый биатлон, развернутся настоящие сражения. В движении со стрельбой покажут возможности новейших образцов бронетехники — гусеничной и колесной.
На сухопутном полигоне в Алабино построен специальный водный демонстрационный кластер. На довольно большом водоеме будут продемонстрированы возможности вооружения, военной и специальной техники по преодолению водных преград. Покажут и безэкипажные катера, управляемые по радио.
На аэродроме в Кубинке — авиационный кластер. Лучшие пилотажные группы России продемонстрируют свое мастерство. В этом году в Кубинке проведена очень серьезная модернизация с целью формирования обширной экспозиции военной и гражданской техники.
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