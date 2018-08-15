Военная полиция России станет еще и морской

Индивидуальная экипировка военно-морской полиции, судя по всему, будет мало отличаться от сухопутной. По словам Ивановского, туда войдут противоударные щиты и шлемы, комплекты наплечной, нарукавной и наколенной защиты, пистолеты нелетального действия ПБ-4С «Оса», электрошоковые устройства и штатные огневые средства. Армейские внедорожники типа УАЗ «Патриот» в парки морской военной полиции тоже наверняка поступят.

Но главным образом флотским правоохранителям придется иметь дело со специальными катерами и лодками. В частности, с многоцелевым катером БЛ-680. Его компоновка и жестконадувной каркас позволяют разместить до 8 человек или 1 тысячу кг груза. Малая осадка обеспечивает швартовку к берегу. А надежные дизельные двигатели — развивать скорость до 25 узлов. Катер отлично подойдет для патрулирования морских и речных акваторий в районе базирования ВМФ, сопровождения военных кораблей и судов, спасения терпящих бедствие людей и, быть может, даже для борьбы с пиратами.