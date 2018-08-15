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Москва опровергла сообщения Лондона о перехвате российских бомбардировщиков
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В страшном ливне в Москве увидели "руку Кремля"

Москва опровергла сообщения Лондона о перехвате российских бомбардировщиков 

Говорит Москва 1 час назад
На перехват шести бомбардировщиков Су-24 вылетали дислоцированные в Румынии истребители. По информации из Лондона, в результате российские военные самолёты свернули в сторону Крымского полуострова.
В Минобороны на это заявили, что плановые полёты выполняли четыре самолёта, среди которых не было ни одного бомбардировщика Су-24. Британский истребитель находился на расстоянии более 30 километров и к российским самолётам не приближался.
В оборонном ведомстве также подчеркнули, что полёты морской авиации Черноморского флота «выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».
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