Москва опровергла сообщения Лондона о перехвате российских бомбардировщиков

На перехват шести бомбардировщиков Су-24 вылетали дислоцированные в Румынии истребители. По информации из Лондона, в результате российские военные самолёты свернули в сторону Крымского полуострова.

Минобороны на это заявили, что плановые полёты выполняли четыре самолёта, среди которых не было ни одного бомбардировщика Су-24. Британский истребитель находился на расстоянии более 30 километров и к российским самолётам не приближался.

В оборонном ведомстве также подчеркнули, что полёты морской авиации Черноморского флота «выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».