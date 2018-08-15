Балтфлот получит единственную в мире субмарину с водомётным движителем

В Балтфлот переведут с Чёрного моря бесшумную подводную лодку проекта 877В "Алроса" с водомётным движителем. Об этом пишут "Известия"

Оснащение делает эту субмарину типа «Варшавянка» максимально бесшумной. Её переводят в связи с появлением новых подлодок у Черноморского флота. Предполагается, что «Алроса» усилит Балтийский флот, у которого сейчас почти нет субмарин.