Балтфлот получит единственную в мире субмарину с водомётным движителем 

В Балтфлот переведут с Чёрного моря бесшумную подводную лодку проекта 877В "Алроса" с водомётным движителем. Об этом пишут "Известия".
Оснащение делает эту субмарину типа «Варшавянка» максимально бесшумной. Её переводят в связи с появлением новых подлодок у Черноморского флота. Предполагается, что «Алроса» усилит Балтийский флот, у которого сейчас почти нет субмарин.
Подводная лодка уже посещала Балтику в 2011–2012 годах, когда совершила переход из Севастополя в Кронштадт для планового ремонта. До 2013 года она была единственной боеспособной российской субмариной в Чёрном море.