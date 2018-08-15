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Британцы заявили о перехвате российских бомбардировщиков
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Британцы заявили о перехвате российских бомбардировщиков 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Британские истребители Eurofighter Typhoon поднялись в воздух над Черным морем и перехватили шесть российских бомбардировщиков Су-24. Об этом говорится в сообщении британских ВВС, передает ТАСС.
По данным Королевских военно-воздушных сил, на перехват 13 августа вылетали дислоцированные в Румынии самолеты. Отмечается, что при их приближении российские самолеты свернули в стороны Крымского полуострова. В британских ВВС также добавили, что в ночь до этого в этом районе фиксировали повышенную активность российской военной авиации.
Официального комментария Минобороны России пока не поступало.
Ведомство регулярно отчитывается о плановых маневрах, а также о перехвате военных самолетов других стран, которые совершают полеты вдоль российских границ. В министерстве также подчеркивают, что летчики дальней авиации регулярно пролетают над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты выполняются в соответствии с международными правилами, границы других государств не нарушаются.
В конце июля британские истребители также поднимали в воздух над Черным морем для сопровождения Су-24.
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