Саперы ЮВО уничтожили свыше 2000 неразорвавшихся снарядов времен ВОВ под Волгоградом с начала года

Среди опасных находок — более 700 артиллерийских снарядов, около 300 минометных мин, 50 реактивных снарядов и ручных гранат.

В первом полугодии саперы соединения Южного военного округа уничтожили свыше двух тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны на территории Волгоградской области

Как сообщила пресс-служба округа, среди опасных находок — более 700 артиллерийских снарядов, около 300 минометных мин, 50 реактивных снарядов и ручных гранат и других боеприпасов. Для уничтожения боеприпасов было организованно более 100 подрывов.

Для ведения работ по обезвреживанию было привлечено более 100 инженеров соединения ЮВО, более 20 единиц автомобильной и специальной техники.

С начала года военные специалисты провели более 20 занятий с поисковыми отрядами Волгоградской области и представителями общественности по соблюдению требований безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.