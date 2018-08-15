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Саперы ЮВО уничтожили свыше 2000 неразорвавшихся снарядов времен ВОВ под Волгоградом с начала года
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Саперы ЮВО уничтожили свыше 2000 неразорвавшихся снарядов времен ВОВ под Волгоградом с начала года 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Среди опасных находок — более 700 артиллерийских снарядов, около 300 минометных мин, 50 реактивных снарядов и ручных гранат.
В первом полугодии саперы соединения Южного военного округа уничтожили свыше двух тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны на территории Волгоградской области.
Как сообщила пресс-служба округа, среди опасных находок — более 700 артиллерийских снарядов, около 300 минометных мин, 50 реактивных снарядов и ручных гранат и других боеприпасов. Для уничтожения боеприпасов было организованно более 100 подрывов.
Для ведения работ по обезвреживанию было привлечено более 100 инженеров соединения ЮВО, более 20 единиц автомобильной и специальной техники.
С начала года военные специалисты провели более 20 занятий с поисковыми отрядами Волгоградской области и представителями общественности по соблюдению требований безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.
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