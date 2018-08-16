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Сотрудник «Южмаша» назвал «фанерным» ракетный комплекс Украины
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Сотрудник «Южмаша» назвал «фанерным» ракетный комплекс Украины 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: Российская Газета
Работник предприятия «Южмаш» Алексей Василенко усомнился в планах продемонстрировать на военном параде в Киеве новый ракетный комплекс Украины. На своей странице в Facebook он назвал оперативно-тактический ракетные комплексы «Сапсан» и «Гром» несуществующими.
По его словам, под данное оружие даже производство не подготовлено. Василенко признался, что на параде могут показать лишь «шасси с установленным на нем фанерным муляжом».
Министр обороны Украины Степан Полторак ранее заявил, что на военном параде по случаю Дня независимости Украины 24 августа будут показаны новые образцы вооружения и техники.
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