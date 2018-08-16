Работник «Южмаша» назвал «фанерным» новый украинский ракетный комплекс

О планах продемонстрировать на параде новые образцы военной техники, включая оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан», ранее сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец

"ОТРК Сапсан? Нет такого ОТРК. Просто не существует. Ни в железе, ни в рабочей документации. И даже производство под него не подготовлено", — написал Василенко, отметив, что в реальности не существует даже в виде опытного экземпляра и другой разрабатываемый на Украине ракетный комплекс — «Гром».

"Беда в том, что фейки имеют такое печальное свойство — они ширятся и овладевают массами", — констатировал автор поста, добавив, что все, что может быть показано на параде в Киеве — «шасси с установленным на нем фанерным муляжом».

Министр обороны Украины Степан Полторак ранее заявил, что на военном параде по случаю Дня независимости Украины будут показаны новые образцы вооружения и техники, которые получила украинская армия, а также техника, которая пока проходит государственные испытания.

День независимости Украины отмечает 24 августа.

В 2006 году Совет безопасности Украины заключил договор с днепропетровским КБ «Южное» на разработку многофункционального ракетного оперативно-тактического проекта «Сапсан». Изначально комплекс должен был поступить на вооружение в украинскую армию в 2011-2012 годах, однако из-за недостаточного финансирования завершить разработку в намеченный срок не удалось.