Ещё
Новый украинский ракетный комплекс сочли муляжом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый украинский ракетный комплекс сочли муляжом 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Украинский милитарный портал
Планы Киева продемонстрировать на военном параде в честь Дня независимости Украины новый ракетный комплекс являются фейковыми. Об этом у себя в Facebook заявил работник предприятия «Южмаш» Алексей Василенко.
По его словам, оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Сапсан», о котором рассказывал ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, просто не существует. Василенко добавил, что и производство под ОТРК не подготовлено.
«Название комплекса не указали, но цифры по дальности дают понять, что речь идет соответственно не то о "Громе-2", не то о "Сапсане". На самом деле это разные комплексы и путать их может только дилетант. Объединяет их то, что оба они не существуют. Если что и можно показать, то это шасси с установленным на нем фанерным муляжом а-ля "Армата-на-Красной-площади"», — добавил Василенко.
В январе на Украине провели испытания двигателя ракет для нового оперативно-тактического комплекса «Гром-2». Ролик опубликован на YouTube-странице Национального промышленного портала. В комментариях к видео пользователи отметили, что времена года на кадрах явно не совпадают. Они отмечают, что пусковая установка снята летом или в начале осени, испытания ракетного двигателя — зимой.
Последние новости
Беспризорный гусь поступил в университет "Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Американец поссорился с женой и врезался в собственный дом на самолете. Видео
Комментарии2  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко58
«Давайте закрывать все»: на Украине хотят забыть Россию348
Путин возрождает традицию российских императоров610
Мучительное убийство в детском саду потрясло следствие67
В США раскрыли причину невозможности завоевать РФ298
Видео
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика В мире
04:26
Путину не хватило позитива в соцсетях
Политика
04:10
«Каминг-аут невозможен»: Земфира об отношениях с Литвиновой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
02:53
Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина»
Шоу-бизнес Украина
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение