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Под Петербургом начались российско-сербские военные учения
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Под Петербургом начались российско-сербские военные учения 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Практический этап совместного российско-сербского тактического учения с боевой стрельбой стартовал на Лужском полигоне в Ленинградской области, сообщил в среду начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.
"В ходе практического этапа военнослужащие российских и сербских подразделений отработают совместные действия по занятию полосы обороны, инженерному оборудованию районов, рубежей и позиций, а также ведение разведки воздушного противника, инженерной и радиационной, химической и биологической разведки маршрутов выдвижения войск, проведут мероприятия по радиоэлектронной защите, противодействию диверсионным группам и силам специальных операций условного противника", — сказал Мугинов.
Он отметил, что на учениях будут разыграны боевые действия, в ходе которых военные из России и Сербии на практике отработают ведение маневренной обороны, удержание занимаемых позиций и ведение боя на конечном рубеже.
Мероприятие боевой подготовки завершится 17 августа. Всего в нем примут участие около 800 военнослужащих, свыше 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе вертолеты армейской авиации.
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