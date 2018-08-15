Под Петербургом начались российско-сербские военные учения

"В ходе практического этапа военнослужащие российских и сербских подразделений отработают совместные действия по занятию полосы обороны, инженерному оборудованию районов, рубежей и позиций, а также ведение разведки воздушного противника, инженерной и радиационной, химической и биологической разведки маршрутов выдвижения войск, проведут мероприятия по радиоэлектронной защите, противодействию диверсионным группам и силам специальных операций условного противника", — сказал Мугинов.

Он отметил, что на учениях будут разыграны боевые действия, в ходе которых военные из России Сербии на практике отработают ведение маневренной обороны, удержание занимаемых позиций и ведение боя на конечном рубеже.

Мероприятие боевой подготовки завершится 17 августа. Всего в нем примут участие около 800 военнослужащих, свыше 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе вертолеты армейской авиации.