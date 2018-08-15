На учениях в Волгоградской области подразделения ПВО «уничтожили» самолёт условного противника

Как заявили в Минобороны , роль учебной воздушной цели исполнил бомбардировщик Су-24М.

Скоростную воздушную цель своевременно засекли. После определения её характеристик и принадлежности зенитчики условно поразили самолёт из ЗРК «Тор», «Стрела-10», ЗПРК «Тунгуска-М».