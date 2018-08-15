На учениях в Волгоградской области подразделения ПВО «уничтожили» самолёт условного противника 

В ходе учений в Волгоградской области подразделения ПВО Южного федерального округа нашли и «уничтожили» самолёт условного противника, сообщает телеканал «Звезда».
Как заявили в Минобороны, роль учебной воздушной цели исполнил бомбардировщик Су-24М.
Скоростную воздушную цель своевременно засекли. После определения её характеристик и принадлежности зенитчики условно поразили самолёт из ЗРК «Тор», «Стрела-10», ЗПРК «Тунгуска-М».
Ранее «Крыминформ» сообщало, что береговые комплексы Черноморского флота уничтожили условную ударную группу «противника».