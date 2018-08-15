Ещё
На учениях в Волгоградской области подразделения ПВО «уничтожили» самолёт условного противника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На учениях в Волгоградской области подразделения ПВО «уничтожили» самолёт условного противника 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
В ходе учений в Волгоградской области подразделения ПВО Южного федерального округа нашли и «уничтожили» самолёт условного противника, сообщает телеканал «Звезда».
Как заявили в Минобороны, роль учебной воздушной цели исполнил бомбардировщик Су-24М.
Скоростную воздушную цель своевременно засекли. После определения её характеристик и принадлежности зенитчики условно поразили самолёт из ЗРК «Тор», «Стрела-10», ЗПРК «Тунгуска-М».
Ранее «Крыминформ» сообщало, что береговые комплексы Черноморского флота уничтожили условную ударную группу «противника».
RT на русском: последние новости
Шойгу заявил о необходимости строительства полноценной военно-морской базы в Дагестане У берегов Испании за сутки спасены более 600 мигрантов Маккейн тронут тем, что оборонный бюджет США назван в его честь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мучительное убийство в детском саду потрясло следствие13
До конца света остались сутки268
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео102
ЧП в московском метро попало на видео14
Путина позвали на свадьбу47
Видео
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика В мире
04:26
Путину не хватило позитива в соцсетях
Политика
04:10
«Каминг-аут невозможен»: Земфира об отношениях с Литвиновой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
02:53
Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина»
Шоу-бизнес Украина
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение