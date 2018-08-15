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Предприятия Ростеха покажут на «Армии-2018» более 450 разработок
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Предприятия Ростеха покажут на «Армии-2018» более 450 разработок 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Компании, входящие в контур госкорпорации «Ростех», покажут на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» более 450 новых разработок, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Госкорпорация «Ростех» представит более 450 образцов вооружений и разработок на форуме «Армия», который пройдет 21-26 августа в подмосковной Кубинке. В их числе — обновленная линейка ударных вертолетов, танки, боевые машины пехоты, зенитно-ракетные комплексы и снаряды к ним, новые виды стрелкового оружия, аппаратура связи, средства РЭБ и многое другое", — говорится в сообщении.
Как рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов, слова которого привели в пресс-службе, международные мероприятия такого уровня — это сильный противовес санкциям. «В условиях, когда организаторы „Фарнборо“ и других зарубежных выставок пытаются ограничить возможности продвижения российской военной продукции, мы приглашаем зарубежных гостей и открываем новые возможности сотрудничества. В рамках прошлогодней „Армии“ были проведены встречи с делегациями из 50 стран, подписано более 30 контрактов и соглашений на общую сумму порядка 40 миллиардов рублей. В этом году мы снова планируем десятки встреч и ожидаем большой интерес к экспозиции Ростеха», — сказал Чемезов.
В форуме примут участие холдинги «Высокоточные комплексы», «Калашников», "Уралвагонзавод", "Техмаш", ЦНИИточмаш. Самыми яркими новинками, которые они представят на форуме, станут первый серийный ЗРК «Сосна», легкий плавающий танк СПТП «Спрут-СДМ1», универсальная бронированная инженерная машина для подготовки путей движения и маневра войск, новый боевой модуль для модернизации БМП-1, а также новое стрелковое оружие и виды боеприпасов.
Также в форуме будут участвовать холдинги авиационного кластера: «Вертолеты России», Объединенная двигателестроительная корпорация, концерн «Радиоэлектронные технологии», "Технодинамика". В рамках экспозиции холдинги кластера представят обновленную линейку ударных вертолетов Ми-35П, Ми-35М и Ми-28НЭ, а также тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В. «Технодинамика» покажет уникальные разработки, реализованные в рамках концепции «более электрического самолета». В частности, холдинг продемонстрирует перспективные системы перемещения закрылков, спроектированные на базе электропривода, а также не имеющие аналогов генераторы и блоки регулирования, защиты и управления.
Кроме того, покажут свои разработки и производители электронной продукции: "Росэлектроника", "Швабе", концерн «Автоматика». Впервые для широкой общественности будут представлены новые тепловизионные и панкратические прицелы и другие оптические разработки. Также на форуме будет экспонироваться широкий спектр средств связи и криптографической защиты.
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