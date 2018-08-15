Предприятия Ростеха покажут на «Армии-2018» более 450 разработок

"Госкорпорация «Ростех» представит более 450 образцов вооружений и разработок на форуме «Армия», который пройдет 21-26 августа в подмосковной Кубинке. В их числе — обновленная линейка ударных вертолетов, танки, боевые машины пехоты, зенитно-ракетные комплексы и снаряды к ним, новые виды стрелкового оружия, аппаратура связи, средства РЭБ и многое другое", — говорится в сообщении.

Как рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов , слова которого привели в пресс-службе, международные мероприятия такого уровня — это сильный противовес санкциям. «В условиях, когда организаторы „Фарнборо“ и других зарубежных выставок пытаются ограничить возможности продвижения российской военной продукции, мы приглашаем зарубежных гостей и открываем новые возможности сотрудничества. В рамках прошлогодней „Армии“ были проведены встречи с делегациями из 50 стран, подписано более 30 контрактов и соглашений на общую сумму порядка 40 миллиардов рублей. В этом году мы снова планируем десятки встреч и ожидаем большой интерес к экспозиции Ростеха», — сказал Чемезов.

"Техмаш", В форуме примут участие холдинги «Высокоточные комплексы», «Калашников», "Уралвагонзавод" ЦНИИточмаш . Самыми яркими новинками, которые они представят на форуме, станут первый серийный ЗРК «Сосна», легкий плавающий танк СПТП «Спрут-СДМ1», универсальная бронированная инженерная машина для подготовки путей движения и маневра войск, новый боевой модуль для модернизации БМП-1, а также новое стрелковое оружие и виды боеприпасов.

концерн «Радиоэлектронные технологии», Также в форуме будут участвовать холдинги авиационного кластера: «Вертолеты России», Объединенная двигателестроительная корпорация "Технодинамика" . В рамках экспозиции холдинги кластера представят обновленную линейку ударных вертолетов Ми-35П, Ми-35М и Ми-28НЭ, а также тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В. «Технодинамика» покажет уникальные разработки, реализованные в рамках концепции «более электрического самолета». В частности, холдинг продемонстрирует перспективные системы перемещения закрылков, спроектированные на базе электропривода, а также не имеющие аналогов генераторы и блоки регулирования, защиты и управления.