Командующий ВДВ проверит десантно-штурмовые соединения в Бурятии и Приморье

"Комплексная комиссия командования ВДВ под руководством генерал-полковника Андрея Сердюкова приступила к проверке частей и подразделений ВДВ, дислоцированных в Республике Бурятия Приморском крае ", — говорится в сообщении.

Плановая рабочая поездка командующего ВДВ продлится до 20 августа.

Ожидается проверка уровня боеготовности десантно-штурмовых бригад, слаженность органов управления соединений, организации обслуживания и ремонта военной техники, а также морально-психологического состояния личного состава. Кроме того, комиссия уделит внимание решению социально-бытовых проблем.