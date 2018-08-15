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Командующий ВДВ проверит десантно-штурмовые соединения в Бурятии и Приморье
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Командующий ВДВ проверит десантно-штурмовые соединения в Бурятии и Приморье 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Командующий ВДВ России Андрей Сердюков проводит инспекцию десантно-штурмовых соединений в Восточном военном округе, сообщили журналистам в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Комплексная комиссия командования ВДВ под руководством генерал-полковника Андрея Сердюкова приступила к проверке частей и подразделений ВДВ, дислоцированных в Республике Бурятия и Приморском крае", — говорится в сообщении.
Плановая рабочая поездка командующего ВДВ продлится до 20 августа.
Ожидается проверка уровня боеготовности десантно-штурмовых бригад, слаженность органов управления соединений, организации обслуживания и ремонта военной техники, а также морально-психологического состояния личного состава. Кроме того, комиссия уделит внимание решению социально-бытовых проблем.
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