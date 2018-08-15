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Гроза морских пиратов: под Кронштадтом испытали новейший «морской БМП»
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Гроза морских пиратов: под Кронштадтом испытали новейший «морской БМП» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Десантно-штурмовая лодка проекта 02800 способна развивать скорость полного хода до 40 узлов — почти 74 километра в час.
Мал золотник, да дорог — это точно о десантно-штурмовой лодке проекта 02800. Автору этих строк, корреспонденту «Армейского стандарта», довелось присутствовать на ее испытаниях на форте Кроншлот близ Кронштадта. Если точнее, то побывать на учении группы военнослужащих из состава отряда противодействия диверсионным силам и средствам Ленинградской военно-морской базы. Как раз эту новинку бойцы использовали для выполнения поставленной задачи. Забегая вперед, можно сказать, что и спецназовцы, и лодка оказались на высоте.
Без всякого преувеличения проект 02800 уникален — такого нет больше ни у кого в мире. Да и само слово «лодка» в наименовании как-то не совсем уместно. Скорее это алюминиевый катер с мощной броней.
Технические характеристики говорят сами за себя. При водоизмещении в 10 тонн, 10-метровой длине и габаритной ширине 3,6 метра масса быстроходного катера — 6,5 тонны. Два водометных двигателя по 420 лошадиных сил каждый позволяют развивать скорость полного хода до 40 узлов — почти 74 километра в час. У этой «морской БМП» (так ее нередко называют сами спецназовцы) вполне достойное вооружение: два пулемета калибра 7,62-мм и один — 12,7 мм. Дальность действия — 200 миль. Экипаж из двух человек может взять на борт десант в 10 человек с полной экипировкой. Читать далее…
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