Гроза морских пиратов: под Кронштадтом испытали новейший «морской БМП»

Десантно-штурмовая лодка проекта 02800 способна развивать скорость полного хода до 40 узлов — почти 74 километра в час.

Мал золотник, да дорог — это точно о десантно-штурмовой лодке проекта 02800. Автору этих строк, корреспонденту «Армейского стандарта», довелось присутствовать на ее испытаниях на форте Кроншлот близ Кронштадта . Если точнее, то побывать на учении группы военнослужащих из состава отряда противодействия диверсионным силам и средствам Ленинградской военно-морской базы. Как раз эту новинку бойцы использовали для выполнения поставленной задачи. Забегая вперед, можно сказать, что и спецназовцы, и лодка оказались на высоте.

Без всякого преувеличения проект 02800 уникален — такого нет больше ни у кого в мире. Да и само слово «лодка» в наименовании как-то не совсем уместно. Скорее это алюминиевый катер с мощной броней.

Технические характеристики говорят сами за себя. При водоизмещении в 10 тонн, 10-метровой длине и габаритной ширине 3,6 метра масса быстроходного катера — 6,5 тонны. Два водометных двигателя по 420 лошадиных сил каждый позволяют развивать скорость полного хода до 40 узлов — почти 74 километра в час. У этой «морской БМП» (так ее нередко называют сами спецназовцы) вполне достойное вооружение: два пулемета калибра 7,62-мм и один — 12,7 мм. Дальность действия — 200 миль. Экипаж из двух человек может взять на борт десант в 10 человек с полной экипировкой. Читать далее…