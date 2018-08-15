Молодые лейтенанты и рядовые становятся в строй

В гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) начались сборы с выпускниками военных вузов 2018 года.

Занятия с прибывшими в соединения и части лейтенантами проводятся под руководством командующего войсковым объединением генерал-майора Сергея Киселя. Мероприятия помогут молодым офицерам быстро адаптироваться в воинских коллективах, а также позволят проверить уровень их подготовленности к реалиям службы в строевых частях. В сборах принимают участие более 400 лейтенантов, недавно прибывших к месту военной службы. Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ЗВО, с офицерами проведут десятки часов практических занятий по организации повседневной жизнедеятельности подразделений, методике обучения и воспитания подчиненных, а также по изучению опыта подготовки и проведения различных мероприятий боевой учебы. Сборы завершатся комплексной проверкой уровня профессиональных знаний молодых офицеров, приобретенных в военно-учебных заведениях. В рамках этих тестовых мероприятий военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из различных видов стрелкового оружия, вооружения боевых машин пехоты и танков, сдадут зачеты по знанию основных военных дисциплин, а также нормативы по физической подготовке.