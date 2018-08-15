Молодые лейтенанты и рядовые становятся в строй 

В гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) начались сборы с выпускниками военных вузов 2018 года.
Занятия с прибывшими в соединения и части лейтенантами проводятся под руководством командующего войсковым объединением генерал-майора Сергея Киселя. Мероприятия помогут молодым офицерам быстро адаптироваться в воинских коллективах, а также позволят проверить уровень их подготовленности к реалиям службы в строевых частях. В сборах принимают участие более 400 лейтенантов, недавно прибывших к месту военной службы. Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ЗВО, с офицерами проведут десятки часов практических занятий по организации повседневной жизнедеятельности подразделений, методике обучения и воспитания подчиненных, а также по изучению опыта подготовки и проведения различных мероприятий боевой учебы. Сборы завершатся комплексной проверкой уровня профессиональных знаний молодых офицеров, приобретенных в военно-учебных заведениях. В рамках этих тестовых мероприятий военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из различных видов стрелкового оружия, вооружения боевых машин пехоты и танков, сдадут зачеты по знанию основных военных дисциплин, а также нормативы по физической подготовке.
По итогам проведения сборов представителями командования воинских частей и соединений в учебные заведения Министерства обороны будут направлены отзывы о степени подготовленности каждого выпускника. Пока вчерашние курсанты военных вузов, а ныне командиры взводов сдают еще один «экзамен», их будущие подчиненные проходят курс общевойсковой подготовки по общевоинским уставам, огневой, физической и строевой подготовке в воинских частях. Для прохождения военной службы в гвардейскую танковую армию ЗВО в ходе весеннего призыва прибыли более 3 500 новобранцев. Военнослужащие будут проходить службу в воинских частях и соединениях в местах постоянной дислокации соединений и отдельных частей войскового объединения — в Московской, Нижегородской, Владимирской и Смоленской областях. Молодые солдаты уже приняли Военную присягу и теперь занимаются боевой подготовкой на полигонах Западного военного округа. А в дислоцированном на территории ЗВО Межвидовом центре подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) военнослужащие по призыву начали обучение по 23 специальностям более чем на 40 типах комплексов РЭБ и комплексного технического контроля (КТК). Учеба новобранцев проходит в три этапа: совершенствование начальной военной подготовки, общевойсковая подготовка и подготовка по специальности. Четырехмесячная подготовка завершится сдачей экзаменов и получением свидетельства специалиста РЭБ. Затем военнослужащие будут направлены в соединения, воинские части и подразделения РЭБ на должности операторов и старших операторов.