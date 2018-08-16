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Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М передадут на испытания в Казани
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Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М передадут на испытания в Казани 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости. Торжественная церемония выкатки — передачи на наземные и летные испытания — глубоко модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М пройдет в четверг на площадке Казанского авиастроительного завода, сообщили журналистам накануне в пресс-службе ПАО «Туполев».
"Торжественная церемония выкатки первого глубоко модернизированного дальнего многорежимного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М пройдет 16 августа 2018 года на территории филиала ПАО «Туполев» — Казанского авиационного завода имени Горбунова", — говорится в сообщении.
Ожидается, что в мероприятии примут участие высокопоставленные представители ВКС России, Минпромторга и Объединённой авиастроительной корпорации.
Как ранее сообщали в «Туполеве», в рамках глубокой модернизации на самолете Ту-22М3М установлено новое современное бортовое радиоэлектронное оборудование и новая информационно-управляющая система. Значительная часть нового бортового оборудования унифицирована со стратегическим бомбардировщиком Ту-160М. Первый полет новой машины должен состояться до конца сентября 2018 года.
Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Был принят на вооружение в 1989 году. Является самым массовым бомбардировщиком дальней авиации, всего выпущено 268 самолётов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.
"Ювелирная работа" бомбардировщика Ту-22М3М. Видео учебного полета
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