Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М передадут на испытания в Казани

КАЗАНЬ , 16 авг — РИА Новости . Торжественная церемония выкатки — передачи на наземные и летные испытания — глубоко модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М пройдет в четверг на площадке Казанского авиастроительного завода, сообщили журналистам накануне в пресс-службе ПАО «Туполев»

"Торжественная церемония выкатки первого глубоко модернизированного дальнего многорежимного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М пройдет 16 августа 2018 года на территории филиала ПАО «Туполев» — Казанского авиационного завода имени Горбунова", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в «Туполеве», в рамках глубокой модернизации на самолете Ту-22М3М установлено новое современное бортовое радиоэлектронное оборудование и новая информационно-управляющая система. Значительная часть нового бортового оборудования унифицирована со стратегическим бомбардировщиком Ту-160М. Первый полет новой машины должен состояться до конца сентября 2018 года.

Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Был принят на вооружение в 1989 году. Является самым массовым бомбардировщиком дальней авиации, всего выпущено 268 самолётов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии

"Ювелирная работа" бомбардировщика Ту-22М3М. Видео учебного полета