Российских и американских боевых роботов сравнили в США

Прежде всего военный эксперт The National Interest Чарли Гао обратил внимание на фундаментальное различие в философии военного планирования США России . К примеру, Пентагон выделяет пять потенциальных целей для роботов — разведка, снабжение, облегчение когнитивной и физической нагрузки на солдат, расширение свободы маневра, а также защита вооруженных сил. Поэтому американская армия в первую очередь получит транспортные комплексы для доставки грузов.

Российский генштаб предполагает использовать роботов в наступлении, на острие главного удара, или для нейтрализации позиций противника во взаимодействии с обычными подразделениями.

"Россия в первую очередь сосредотачивает свое внимание на боевых комплексах. «Уран-9» разработан прежде всего, как платформа для вооружений. Он сконструирован модульным, с несколькими типами башен, которые оснащаются различными комплектами вооружения", — пишет автор.

Другое концептуальное отличие заключается в том, что российские робототехнические комплексы не ориентированы на использование искусственного интеллекта, так как ими удаленно управляет оператор. Военные США, напротив, хотят, чтобы их беспилотные транспортные машины перемещались автономно или при минимальном участие человека.

"Подход России — если удастся справиться со сложностями технического характера — более полезен для сокращения числа жертв в ходе прямого конфликта", — убежден автор.