Военный аналитик назвал условия начала ядерной войны

Константин Сивков в эфире НСН прокомментировал статью американского издания о вероятности начала ядерного удара «по ошибке».

Американский журнал National Interest написал, что Россия США или Китай могут случайно начать ядерную мировую войну. Как пишет издание, это может произойти из-за того, что сейчас системы наблюдения и разведки используются для отслеживания пусков не только ядерных баллистических ракет, но и неядерных боеголовок. Если такая ошибка произойдет, это может привести к ответному ядерному удару. Также в журнале отмечается, что Россия намеренно вводит в заблуждение другие страны, размещая свои подводные лодки с ракетами с ядерными боеголовками там же, где располагаются подлодки с обычным вооружением.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН назвал невозможным начало ядерного конфликта «по неосторожности».

«Переход к применению ядерного оружия — это процесс нетривиальный. Он может начаться при определенных политических условиях. Просто так на ровном месте он не произойдет. Так что прогноз американского журнала маловероятный. Противовоздушная система обороны работает на обнаружение баллистических ракет стратегического радиуса действия, то есть 5 тысяч километров и более. Ракеты малого радиуса действия система отслеживает, но не реагирует. Что касается межконтинентальных баллистических ракет, то согласно международному договору о пуске таких ракет должно оповещаться руководство всех стран в мире, чтобы избежать вот таких ситуаций. Если какая-то страна, скажем, нарушит договор и выпустит такую ракету без оповещения других, это будет очень нехороший инцидент, но тоже маловероятно, что он вызовет ядерную войну», — добавил он.

Госдуме пригрозили ядерным ответом на проверку «беззащитности» России

Собеседник НСН предположил, что ядерное столкновение может произойти при целенаправленном нарушении какой-либо страной договоренности о массовом пуске межконтинентальных ракет.

«Ядерная война случится, если будет выполнен массовый пуск межконтинентальных ракет, как минимум несколько десятков. Без оповещения противоположной стороны и в направлении одной из стран. Вот тогда может начаться ответное применение ядерного оружия. Американцы пишут на эту тему для того, чтобы создать благоприятные условия для создания систем быстрого глобального удара, хотя до этого все ядерные страны возражали против их создания. С другой стороны я могу сказать, что все случаи ошибочного срабатывания систем управления и оповещения возникали ситуации, которые случались и в СССР, и в США, оперативно разрешались, исходя из общей политической ситуации и понимания, что такой удар невозможен», — отметил эксперт.