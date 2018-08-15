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Военный аналитик назвал невозможным начало ядерной войны «по неосторожности»
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Военный аналитик назвал невозможным начало ядерной войны «по неосторожности» 

360tv.ru 40 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Капитан первого ранга, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков назвал маловероятным прогноз американского издания National Interest о «случайном» начале ядерной мировой войны. Об этом сообщило ИА НСН.
«Переход к применению ядерного оружия — это процесс нетривиальный. Он может начаться при определенных политических условиях. Просто так на ровном месте он не произойдет. Так что прогноз американского журнала маловероятный», — обратил внимание Сивков.
По его словам, система ПВО работает на обнаружение баллистических ракет стратегического радиуса действия (около пяти тысяч километров). Что касается ракет малого радиуса действия, то система их отслеживает, но не реагирует. В свою очередь, согласно международным договоренностям о запуске межконтинентальных баллистических ракет, руководство всех стран должно оповещаться о подобных запусках. В противном случае, это будет «очень нехороший инцидент», но маловероятно, что он может вызвать ядерную войну.
«Ядерная война случится, если будет выполнен массовый пуск межконтинентальных ракет, как минимум несколько десятков. Без оповещения противоположной стороны и в направлении одной из стран. Вот тогда может начаться ответное применение ядерного оружия», — обозначил аналитик.
Он пояснил, что американцы затронули эту тематику для того, чтобы создать комфортные условия для создания систем быстрого глобального удара, несмотря на то, что все страны ядерного клуба выступили против их создания.
«С другой стороны я могу сказать, что все случаи ошибочного срабатывания систем управления и оповещения возникали ситуации, которые случались и в СССР, и в США, оперативно разрешались, исходя из общей политической ситуации и понимания, что такой удар невозможен», — подытожил специалист.
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