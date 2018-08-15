Бельбек на контроле Черного моря. Зачем в Крыму делают аэродром двойного назначения

Модернизация крымского аэродрома Бельбек выходит на финишную прямую. После реконструкции воздушная гавань получит дополнительную полосу, что позволит принимать помимо военных еще и гражданские самолеты. «360» узнал, для чего Минобороны понадобился аэропорт двойного назначения, перестройка которого обошлась бюджету в миллиард рублей.

Полуостров Крым является местом рождения российской авиации. В 1910 году там была создана первая в Российской империи Севастопольская офицерская школа авиации, находившаяся в районе реки Кач. Бельбек был построен в 1941 году и использовался как военный аэродром. Во времена СССР, а затем и в постсоветской Украине там базировалась истребительная авиация. Эта практика сохранилась и после возвращения Крыма в состав России . Однако аэродром поступил на баланс Минобороны РФ в плохом состоянии, поэтому еще в 2014 году военные включили его в программу реновации.

В то время, когда полуостров принадлежал Украине, на территории Бельбека располагалась российская база, отметил в разговоре с «360» военный обозреватель Виктор Литовкин . «Местные власти не разрешали нам заниматься модернизацией воздушной гавани, поэтому она находилась в критическом состоянии. Логично, что после воссоединения встал вопрос о ее реновации», — заметил эксперт.

Сейчас подходит к концу строительство второй взлетно-посадочной полосы, а к концу года аэродром откроют для военной летной техники, рассказали «Известиям» в Минобороны. При этом совершенствуется не только аэродром, но и объекты инфраструктуры. Прилегающая территория также будет обустроена.

Схожим образом обновляли авиабазу Хмеймим. Предполагается, что, когда работы завершат, крымская база сможет разместить стратегические бомбардировщики любого типа, такие как Ту-22М, Ту-160 и Ту-95.

По опубликованным данным, на работы уже потратили более миллиарда рублей. Это не финальная смета — уже после ввода в эксплуатацию аэродром будут укреплять особо, поскольку по его границе протекает река Бельбек. Чтобы защитить воздушную гавань от возможных паводков, объект оснастят берегозащитными дамбами. Строительство подобных сооружений оценивается в 156 миллионов рублей.

При этом Бельбек после реконструкции будет принимать и гражданские рейсы. В июне 2014 года распоряжением правительства аэропорт включили в перечень аэродромов совместного базирования России. Ожидается, что воздушная гавань сможет принять туристов уже к концу этого года. Сейчас на объекте достраивают перрон для пассажиров и топливно-заправочный комплекс для обслуживания лайнеров.

Даже если аэропорт будет перегружен, это не приведет к борьбе за взлетную полосу, уверен военный обозреватель « Комсомольской правды Виктор Баранец . «В случае нехватки мест гражданские судна перенаправят в соседний аэродром в Симферополе , до которого лететь не более пары минут», — заметил собеседник «360».

Несмотря на то, что в ближайшие пару лет в Бельбек начнут прибывать гражданские лайнеры, основная задача аэродрома все же лежит в выполнении военных задач, отмечают опрошенные «360» эксперты.

По словам Виктора Литовкина, при необходимости аэродром станет форпостом для базирования стратегических ракетоносцев и дальних бомбардировщиков. «К примеру, там могут разместиться российские истребители Су-30 или Су-35, штурмовики Су-25, также бомбардировщик Су-24 и дальний сверхзвуковой ракетоносец Ту-22. При этом Бельбек, станет для военной авиации скорее перевалочным пунктом, чем постоянным местом базирования», — подчеркнул собеседник «360».

Сейчас на аэродроме базируется 38-й истребительный авиаполк 4-го командования ВВС и ПВО России. В его состав входят две эскадрильи истребителей Су-27СМ, Су-30М2, Су-27П и Су-27УБ. Пока аэродром обслуживает исключительно ВКС России.

Аэродром Бельбек является уникальным, поскольку с его помощью военные могут контролировать Черное море, заметил Виктор Баранец. По его словам, проблема защиты морских границ остро стоит перед Россией из-за усилившейся активности американских эсминцев и сил НАТО в Черном море.

«С помощью нового аэропорта военные смогут в случае открытого конфликта оперативно нарастить авиационную группировку, которая способна охватить две трети территории Европы, а также Азиатский регион», — объяснил военный эксперт.

Вдобавок Бельбек решает вопрос с защитой от потенциальных нападений на полуостров. «Из Киева постоянно слышаться призывы о принудительном возвращении Крыма под украинскую юрисдикцию, но теперь мы надежно защитили полуостров благодаря поддержке с воздуха», — резюмировал Баранец.