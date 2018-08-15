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В России создадут морские подразделения военной полиции
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В России создадут морские подразделения военной полиции 

Мир24 58 минут назад
В 2018 году в состав органов военной полиции войдут морские подразделения, первое из которых будет открыто на Балтийской военно-морской базе Западного военного округа, передает Nation News.
По словам начальника главного управления военной полиции Минобороны РФ генерала-лейтенанта Владимира Ивановского, необходимость создания подразделений возникла после проведения анализа применения сил.
Он также добавил, что руководство Минобороны РФ уделяет особое внимание необходимым спецсредствам, вооружению и военной технике. Так, для морских подразделений требуются лодки БЛ-680, противоударные щиты, шлемы и нелетальное оружие.
Напомним, впервые подразделения морской военной полиции были задействованы во время Главного военно-морского парада 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
Ранее сообщалось, что Западный военный округ до конца года получит четыре новых корабля с ракетами «Калибр».
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