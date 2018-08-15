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Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» зашел на три дня в порт Судан
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Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» зашел на три дня в порт Судан 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Сторожевой корабль Балтийского флота (БФ) "Ярослав Мудрый" вошел в Красное море и посетил с деловым заходом порт Судан, сообщила в среду пресс-служба флота.
Ранее корабль отработал учебные задачи в акватории Аденского залива.
"Во время делового захода российского СКР в африканский порт военные моряки пополнят необходимые корабельные запасы воды и продовольствия, часть экипажа, свободная от несения дежурства и вахты, побывает на берегу", — приводятся слова начальника пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитана первого ранга Романа Мартова.
За время трехдневной стоянки российские военные моряки проведут необходимые регламентные работы и осмотр судна.
Корабль «Ярослав Мудрый» отправился в дальний поход из Балтийска 15 апреля. Основными задачами в рамках похода корабля являются демонстрация Андреевского флага, выполнение задач в соответствии с планами боевой подготовки, а также обеспечение безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива и Африканского рога.
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