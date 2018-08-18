«Крокодилы» и «Терминаторы» прибыли на Урал для участия в «Мирной миссии»

Российские вертолеты примут участие в учении ВС стран-членов ШОС «Мирная миссия-2018».

Многоцелевые ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ-В перебазированы из Новосибирской области на военный аэродром под Челябинском для участия в антитеррористическом учении армий стран-членов ШОС «Мирная миссия-2018». Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

«Всего совершили перелет шестнадцать винтокрылых машин», — сказано в сообщении.

Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Напомним, что антитеррористическое командно-штабное учение ВС государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия — 2018» пройдет с 22 по 29 августа в Челябинской области . В ходе маневров военнослужащие отработают вопросы совместного управления подразделениями при проведении антитеррористической операции. В учении примут участие военные из восьми стран: России Китая , Индии, Казахстана

Ранее сообщалось, что более трех тысяч военнослужащих примут участие в учении ШОС «Мирная миссия-2018».

В Челябинскую область уже прибыли делегации Китая и Индии для участия в маневрах.