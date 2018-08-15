Индийские военные прибыли в ЦВО на учения «Мирная миссия-2018» 

300 военнослужащих индийской армии станут участниками совместных антитеррористических командно-штабных учений в Челябинской области.
Делегация вооруженных сил Индии прибыла в Челябинскую область для участия в антитеррористических командно-штабных учениях «Мирная миссия-2018».
300 индийских военнослужащих прибыли на аэродром Шагол на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВВС Индии.
В ближайшее время в регионе ожидают представителей армий Китая, Пакистана и Казахстана. Также в учениях примут участие военнослужащие из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.
Они будут задействованы в маневрах стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Учения пройдут на Чебаркульском полигоне с 22 по 29 августа.