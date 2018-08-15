Космические войска США скопировали советскую разработку

По экспертным данным, американская компания Sierra Nevada Corporation разрабатывает ударный космолёт-носитель ракет класса «космос-Земля». Почему он похож на беспилотный ракетоплан, разработанный в СССР, выяснили журналисты РЕН ТВ

Новое оружие США , орбитальный самолет Dream Chaser, сможет наносить ядерные удары по Земле прямо из космоса: по словам экспертов, ракеты для новой машины уже создаются в спецлабораториях. Dream Chaser стартует с помощью ракетоносителя, а приземляется сам: он способен сесть на обычную взлётную полосу. Первый пуск машины назначен на 2020 год.

— Должно быть сделано три штуки. Первый — в ведении президента, — рассказал о новом оружии профессор Академии геополитических проблем Александр Семенов . — Он может нанести свой удар в любой точке Земли. И им командует 1 человек — президент.

Аппарат полностью отвечает задаче, которую поставил Дональд Трамп : создать Военно-космические силы США. Но специалисты отметили, что американская новинка как две капли воды похожа на беспилотный орбитальный ракетоплан БОР-4, впервые испытанный в СССР в 1980 году. Для чего американцам копировать советскую экспериментальную машину 40-летней давности?

Секреты подготовки Пентагона к милитаризации космоса раскроет новый документальный проект «Звездные войны. Новый эпизод». Зрители увидят эксклюзивные интервью с военными экспертами и рассекреченные материалы военно-космических программ. Кроме того, проект ответит на вопросы: какие технологии используют США для создания орбитального оружия, для чего они до сих пор скрывают данные о катастрофах внеземных аппаратов, почему американские лазеры и рельсотроны так и не стали «вооружением будущего», а также как победа Дональда Трампа на выборах связана с программами изучения… НЛО и чем Россия намерена ответить на космические амбиции США.

Смотрите в новом документальном проекте «Звездные войны. Новый эпизод» — в пятницу, 17 августа, в 21:00 на РЕН ТВ.