На спутниках ГЛОНАСС протестируют аппаратуру лазерной связи

В настоящее время в системе ГЛОНАСС работают два космических аппарата серии «Глонасс-М» с аппаратурой лазерной связи. Один был запущен в мае 2016 года, второй — в сентябре 2017 года. В перспективе аппаратура лазерной связи будет установлена на новейших навигационных спутниках серии «Глонасс-К2», которые сейчас находятся в производстве. Первый аппарат этой серии планируется запустить на орбиту в 2019 году.

"Следующим этапом тестирования работы межспутниковой лазерной навигационно-связной системы станет проверка межспутниковой связи. Специалисты организуют сеанс, в ходе которого между собой будут устанавливать связь оба спутника «Глонасс-М», несущих на борту аппаратуру системы", — говорится в сообщении.

Конкретные сроки в сообщении не уточняются.

В то же время в сообщении говорится, что до настоящего момента проведено 15 сеансов связи спутников по лазерному каналу с наземными станциями.

Как ранее сообщали СМИ, в рамках испытаний лазерной аппаратуры спутники будут каждые две минуты проводить сверку времени и дистанции между собой, что позволит синхронизировать их работу с высокой точностью. Такой же эксперимент проводился 10 лет назад, в 2008 году. По его результатам лазерное оборудование было доработано.

Межспутниковая лазерная навигационно-связная система предназначена для сравнения расхождений бортовых часов на спутниках, обмена информацией между космическими аппаратами системы ГЛОНАСС, а также для передачи этой информации на наземные пункты. Цель таких измерений — повысить точность навигационных определений и улучшить качество услуг спутниковой навигации.