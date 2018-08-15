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Экс‐министр обороны Украины рассказал о подготовке к войне с РФ
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Экс‐министр обороны Украины рассказал о подготовке к войне с РФ 

360tv.ru 1 час назад
Бывший глава оборонного ведомства Незалежной Анатолий Гриценко пояснил, что Украина начала подготовку к военному конфликту с Россией в годы президентства Виктора Ющенко. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на портал Argumenti.ru.
Гриценко заявил, что в течение нескольких лет, начиная с 2005 года, осуществлялась активная переброска тяжелого вооружения к российской границе. В частности, из Одессы в Донбасс были перемещены комплексы противоракетной обороны, а системы залпового огня разместили на северо-востоке страны, в городе Сумы.
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