Экс‐министр обороны Украины рассказал о подготовке к войне с РФ

Гриценко заявил, что в течение нескольких лет, начиная с 2005 года, осуществлялась активная переброска тяжелого вооружения к российской границе. В частности, из Одессы в Донбасс были перемещены комплексы противоракетной обороны, а системы залпового огня разместили на северо-востоке страны, в городе Сумы.