ВКС РФ откроет МиГ-35 путь на мировой рынок

Есть ряд стран с небольшой территорией, в том числе арабских, для которых наличие на вооружении тяжелых истребителей избыточно по целому ряду параметров. Перспективы МиГ-35 здесь выглядят неплохо, но чтобы самолет хорошо продавался, он должен и у нас стоять на вооружении, отмечает заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

Поставка МиГ-35 в ВКС РФ раньше графика

Истребители МиГ-35 поставят в Воздушно-космические силы РФ раньше графика, заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь . По его словам, модель «опережающих поставок» позволит ОАК сохранить ритмичность и снизить затраты на производство самолетов.

Минобороны при этом сможет получить новые машины несколько раньше, чем предполагает график гособоронзаказа. На начальной стадии планируется поставить военному ведомству шесть истребителей МиГ-35, первые из которых, как добавляет Слюсарь в интервью «Ведомостям» , Минобороны получит уже в этом году.

«Концепция двух истребителей является довольно распространенной, применяется она и в США . Например, возьмем самолеты F-15/F-16, или российские МИГ-29/Су-27. У них довольно разные цели и задачи, в том числе по завоеванию превосходства в воздухе, дальности работы и боевому радиусу. Если проводить аналогии, то нет смысла посылать «Камаз» за мешком картошки, так как там вполне хватит маленького «УАЗика».

Если по Су-27 с их продолжением в виде Су-30СМ и Су-31 у нас все прекрасно, то по МИГ-29 мы в какой-то момент впали в некий ступор, активного обновления парка машин на поколение 4++ не происходило. Сейчас появился Миг-35, который уже показал хорошие характеристики и в войсках, конечно, пригодится. Кроме того, летный состав готов пересесть на эти машины, у летавших на предыдущих версиях МиГа пилотов никаких сложностей здесь не возникнет», — уверен эксперт ФБА «Экономика сегодня»

Среди сильных стороны МиГ-35 военные эксперты традиционно выделяют высокую маневренность, пониженную заметность, увеличенный запас топлива, улучшенную систему управления и новые возможности по боевому применению средств поражения. В целом характеристики истребителя поколения 4++ МиГ-35 максимально приближены к машинам пятого поколения. Слюсарь в свою очередь отмечает, что МиГ-35 «сильно дешевле» американских истребителей пятого поколения F-35.

Экспортный потенциал МиГ-35 «Сравнивать эти машины по характеристикам все же неуместно, потому что они представляют собой разный технологический уровень и насыщение электроникой. Но если сравнивать машины одного класса, то в любом случае наша техника будет получаться дешевле американской. И основная причина здесь не в особенности производства, а в том, кому что принадлежит.

ОПК России по большей части принадлежит государству и действует в интересах главного акционера с минимальной прибавочной стоимостью. В то же время компании Lockheed Martin или Boeing частные, соответственно норма прибыли туда закладывается совсем другая. Учитывая же тот факт, что военный бюджет США готов тратить деньги в огромном количестве, под это подстраивается и оборонка», — отмечает Дмитрий Дрозденко.

Отдельное внимание эксперты обращают на экспортный потенциал МиГ-35. В свое время его заметил еще президент Путин, отметив, что на сегодня в более чем 30 странах эксплуатируется другой наш истребитель — МиГ-29. Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов соглашается с данным утверждением, называя Минобороны скорее «стартовым заказчиком», способным привлечь к проекту внимание иностранных заказчиков. Порой МиГ-35 выглядит даже привлекательнее машин на платформе «Сухой»

«Есть ряд стран с небольшой территорией, в том числе арабских, для которых наличие на вооружении тяжелых истребителей класса «Сухого» избыточно по целому ряду параметров. Те же ОАЭ предпочитают F-16, соответственно некоторым странам вполне подошли бы МиГ-35. Но чтобы самолет хорошо продавался, он должен и у нас стоять на вооружении. Кроме того, запуская производства этого самолета мы поддерживаем производственные линии по миговским машинам.