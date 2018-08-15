ВКС РФ откроет МиГ-35 путь на мировой рынок 

Есть ряд стран с небольшой территорией, в том числе арабских, для которых наличие на вооружении тяжелых истребителей избыточно по целому ряду параметров. Перспективы МиГ-35 здесь выглядят неплохо, но чтобы самолет хорошо продавался, он должен и у нас стоять на вооружении, отмечает заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.
Поставка МиГ-35 в ВКС РФ раньше графика
Истребители МиГ-35 поставят в Воздушно-космические силы РФ раньше графика, заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. По его словам, модель «опережающих поставок» позволит ОАК сохранить ритмичность и снизить затраты на производство самолетов.
Минобороны при этом сможет получить новые машины несколько раньше, чем предполагает график гособоронзаказа. На начальной стадии планируется поставить военному ведомству шесть истребителей МиГ-35, первые из которых, как добавляет Слюсарь в интервью «Ведомостям», Минобороны получит уже в этом году.
«Концепция двух истребителей является довольно распространенной, применяется она и в США. Например, возьмем самолеты F-15/F-16, или российские МИГ-29/Су-27. У них довольно разные цели и задачи, в том числе по завоеванию превосходства в воздухе, дальности работы и боевому радиусу. Если проводить аналогии, то нет смысла посылать «Камаз» за мешком картошки, так как там вполне хватит маленького «УАЗика».
Если по Су-27 с их продолжением в виде Су-30СМ и Су-31 у нас все прекрасно, то по МИГ-29 мы в какой-то момент впали в некий ступор, активного обновления парка машин на поколение 4++ не происходило. Сейчас появился Миг-35, который уже показал хорошие характеристики и в войсках, конечно, пригодится. Кроме того, летный состав готов пересесть на эти машины, у летавших на предыдущих версиях МиГа пилотов никаких сложностей здесь не возникнет», — уверен эксперт ФБА «Экономика сегодня».
Среди сильных стороны МиГ-35 военные эксперты традиционно выделяют высокую маневренность, пониженную заметность, увеличенный запас топлива, улучшенную систему управления и новые возможности по боевому применению средств поражения. В целом характеристики истребителя поколения 4++ МиГ-35 максимально приближены к машинам пятого поколения. Слюсарь в свою очередь отмечает, что МиГ-35 «сильно дешевле» американских истребителей пятого поколения F-35.
Экспортный потенциал МиГ-35 «Сравнивать эти машины по характеристикам все же неуместно, потому что они представляют собой разный технологический уровень и насыщение электроникой. Но если сравнивать машины одного класса, то в любом случае наша техника будет получаться дешевле американской. И основная причина здесь не в особенности производства, а в том, кому что принадлежит.
ОПК России по большей части принадлежит государству и действует в интересах главного акционера с минимальной прибавочной стоимостью. В то же время компании Lockheed Martin или Boeing частные, соответственно норма прибыли туда закладывается совсем другая. Учитывая же тот факт, что военный бюджет США готов тратить деньги в огромном количестве, под это подстраивается и оборонка», — отмечает Дмитрий Дрозденко.
Отдельное внимание эксперты обращают на экспортный потенциал МиГ-35. В свое время его заметил еще президент Путин, отметив, что на сегодня в более чем 30 странах эксплуатируется другой наш истребитель — МиГ-29. Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов соглашается с данным утверждением, называя Минобороны скорее «стартовым заказчиком», способным привлечь к проекту внимание иностранных заказчиков. Порой МиГ-35 выглядит даже привлекательнее машин на платформе «Сухой».
«Есть ряд стран с небольшой территорией, в том числе арабских, для которых наличие на вооружении тяжелых истребителей класса «Сухого» избыточно по целому ряду параметров. Те же ОАЭ предпочитают F-16, соответственно некоторым странам вполне подошли бы МиГ-35. Но чтобы самолет хорошо продавался, он должен и у нас стоять на вооружении. Кроме того, запуская производства этого самолета мы поддерживаем производственные линии по миговским машинам.
Что касается комплектации на экспорт, то она, конечно, имеет свои ограничения. Все зависит от того, куда идут машины, возможны ли с этой страной конфликты или утечка технологий. Или наоборот используется та технология, которая перешла в стадию трансферта и передачу ее дальше, чтобы на базе полученных денег разрабатывать новое. То же самое касается цены. Цена МиГ-35 для наших вооруженных сил и при поставках на экспорт будет отличаться. Рособоронэкспорт оценивает рынок и как-то подгоняет стоимость экспортной модели к аналогичным образцам конкурентов. На выходе мы видим совсем другую наценку», — заключает Дрозденко.