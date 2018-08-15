Постановка на вооружение ВКС откроет МИГ-35 путь на мировой рынок, считает эксперт

Страны с небольшой территорией, в том числе арабские, могла бы заинтересовать покупка нового российского истребителя МиГ-35, но чтобы самолёт хорошо продавался, он должен встать на вооружение в российской армии, заявил «Экономике сегодня» заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

МиГ-35 обладает высокой манёвренностью и менее заметен для потенциального противника. У самолёта увеличен запас топлива, улучшена система управления и добавлены новые возможности по боевому применению средств поражения. Характеристики истребителя поколения 4++ МиГ-35 максимально приближены к машинам пятого поколения. При этом новый самолёт дешевле американских истребителей F-35.

«Есть ряд стран с небольшой территорией, в том числе арабских, для которых наличие на вооружении тяжёлых истребителей класса «Сухого» избыточно по целому ряду параметров. Те же ОАЭ предпочитают F-16, соответственно некоторым странам вполне подошли бы МиГ-35. Но чтобы самолёт хорошо продавался, он должен и у нас стоять на вооружении», — сказал Дрозденко.

Эксперт подчеркнул, что запуск производства самолёта поддержит производственные линии по выпуску МиГов.

Говоря об экспортной комплектации истребителей, специалист пояснил, что она имеет определённые ограничения, в зависимости от страны-покупателя.

«Всё зависит от того, куда идут машины, возможны ли с этой страной конфликты или утечка технологий. Или, наоборот, используется та технология, которая перешла в стадию трансферта и передачу её дальше, чтобы на базе полученных денег разрабатывать новое. То же самое касается цены», — сказал эксперт.