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Постановка на вооружение ВКС откроет МИГ-35 путь на мировой рынок, считает эксперт
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Постановка на вооружение ВКС откроет МИГ-35 путь на мировой рынок, считает эксперт 

Парламентская газета 34 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Страны с небольшой территорией, в том числе арабские, могла бы заинтересовать покупка нового российского истребителя МиГ-35, но чтобы самолёт хорошо продавался, он должен встать на вооружение в российской армии, заявил «Экономике сегодня» заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.
Ранее президент Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью газете «Ведомости» заявил, что истребители МиГ-35 поставят в Воздушно-космические силы РФ раньше графика. Он отметил, что модель «опережающих поставок» позволит компании снизить затраты на производство самолётов. На первом этапе ОАК планирует поставить Минобороны шесть истребителей Миг-35.
МиГ-35 обладает высокой манёвренностью и менее заметен для потенциального противника. У самолёта увеличен запас топлива, улучшена система управления и добавлены новые возможности по боевому применению средств поражения. Характеристики истребителя поколения 4++ МиГ-35 максимально приближены к машинам пятого поколения. При этом новый самолёт дешевле американских истребителей F-35.
«Есть ряд стран с небольшой территорией, в том числе арабских, для которых наличие на вооружении тяжёлых истребителей класса «Сухого» избыточно по целому ряду параметров. Те же ОАЭ предпочитают F-16, соответственно некоторым странам вполне подошли бы МиГ-35. Но чтобы самолёт хорошо продавался, он должен и у нас стоять на вооружении», — сказал Дрозденко.
Эксперт подчеркнул, что запуск производства самолёта поддержит производственные линии по выпуску МиГов.
Говоря об экспортной комплектации истребителей, специалист пояснил, что она имеет определённые ограничения, в зависимости от страны-покупателя.
«Всё зависит от того, куда идут машины, возможны ли с этой страной конфликты или утечка технологий. Или, наоборот, используется та технология, которая перешла в стадию трансферта и передачу её дальше, чтобы на базе полученных денег разрабатывать новое. То же самое касается цены», — сказал эксперт.
По его словам, цена МиГ-35 для наших вооружённых сил и при поставках на экспорт будет отличаться. «Рособоронэкспорт оценивает рынок и как-то подгоняет стоимость экспортной модели к аналогичным образцам конкурентов. На выходе мы видим совсем другую наценку», — заключил Дрозденко.
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