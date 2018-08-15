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Новых боевых роботов предложили создать на базе советской бронетехники
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Новых боевых роботов предложили создать на базе советской бронетехники 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Российская Газета
Скриншот с соответствующей презентации госкорпорации Ростех был опубликован в блоге andrei-bt. Исходя из приведенных данных, автономный роботизированный комплекс можно при желании создать на базе любого существующего образца вооружения и техники. Преимущество такого подхода в том, что это удешевляет разработку за счет использования уже готового шасси и корпуса.
При этом оснащение и характеристики роботов могут варьироваться. К примеру, управление может быть как автоматическим и полуавтоматическим, так и ручным, подчиненным оператору комплекса. Для ориентации в пространстве предлагается использовать четыре периферийные всепогодные видеокамеры, работающие в любое время суток, лазерный дальномер для обхода препятствий и системы GPS/ГЛОНАСС.
Отметим, что роботизированные комплексы уже используются в российской армии. В первую очередь для исследования местности и разминирования (например, «Уран-6», «Скарабей» и «Сфера»). Испытывается, пусть и не без нареканий, боевой робот «Уран-9», вооруженный 30-миллиметровой пушкой и зенитными ракетами, на базе тяжелой гусеничной платформы «Армата» планируется создать беспилотный танк «Тачанка-Б». Кроме того есть воздушные и подводные беспилотники.
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