В Госдуме Турчинова назвали футболистом-мазилой за слова о ракетах

Ранее СНБО сообщило, что Турчинов, ознакомившись с новыми разработками киевского конструкторского бюро «Луч» в области ракетного вооружения, заявил, что украинские противотанковые ракетные комплексы «не только не уступают российским, но и превосходят их».

"Турчинов — это футболист, который всегда бьет мимо ворот, но зато зрители видят, как мяч улетает. То же самое и с ракетами — все видели их старты, а попадание в цель — это, наверное, главная тайна нашей вселенной. Хвастун гораздо опаснее агрессивного политика, потому что он убеждает народ в непобедимости", — сказал Бальбек РИА Новости.

"Это тревожный сигнал — происходит психологическая мутация из Турчинова-политика в Турчинова-хвастуна, а это очень опасный прецедент для одного из первых лиц украинской политики. Турчинов живет в мистическом мире, все его ракеты попадают, как говорится, в небо — но для него это, видимо, тоже немалый результат", — добавил депутат.