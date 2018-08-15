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В Госдуме Турчинова назвали футболистом-мазилой за слова о ракетах
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В Госдуме Турчинова назвали футболистом-мазилой за слова о ракетах 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Маркив
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сравнил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, заявившего о превосходстве украинских ракет над российскими, с футболистом, который всегда бьет мимо ворот.
Ранее СНБО сообщило, что Турчинов, ознакомившись с новыми разработками киевского конструкторского бюро «Луч» в области ракетного вооружения, заявил, что украинские противотанковые ракетные комплексы «не только не уступают российским, но и превосходят их».
"Турчинов — это футболист, который всегда бьет мимо ворот, но зато зрители видят, как мяч улетает. То же самое и с ракетами — все видели их старты, а попадание в цель — это, наверное, главная тайна нашей вселенной. Хвастун гораздо опаснее агрессивного политика, потому что он убеждает народ в непобедимости", — сказал Бальбек РИА Новости.
"Это тревожный сигнал — происходит психологическая мутация из Турчинова-политика в Турчинова-хвастуна, а это очень опасный прецедент для одного из первых лиц украинской политики. Турчинов живет в мистическом мире, все его ракеты попадают, как говорится, в небо — но для него это, видимо, тоже немалый результат", — добавил депутат.
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