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Грузинские военные впервые опробовали «джавелины»
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Грузинские военные впервые опробовали «джавелины» 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Полученные из США ПЗРК «Джавелин» грузинские военные впервые использовали на полигоне в Вазиани близ Тбилиси, где в среду завершились самые крупномасштабные для Грузии учения НАТО и государств-партнеров Североатлантического альянса с участием более 3 тыс. военнослужащих из 13 стран, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Об этом сообщила телекомпания «Рустави-2», отметив, что в заключительный день учений, помимо данных ПЗРК, были использованы вертолеты типа «апачи», а также бронетехника.
Маневры в среду отрабатывали, кроме грузинских военных, американцы, немцы и британцы.
«Учения показали, что квалификация грузинской армии выросла», — заявил начальник Генштаба Владимир Чачибая.
В учениях «Достойный партнер-2018» (Noble Partner) вместе с Грузией были представлены США, Великобритания, Германия, Франция, Эстония, Литва, Польша, Норвегия, Турция, Украина, Азербайджан и Армения.
Что касается «джавелинов», Грузия закупила 410 ракет и 72 пусковые установки. Поставки начались в январе этого года
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