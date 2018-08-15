Грузинские военные впервые опробовали «джавелины»

Полученные из США ПЗРК «Джавелин» грузинские военные впервые использовали на полигоне в Вазиани близ Тбилиси , где в среду завершились самые крупномасштабные для Грузии учения НАТО и государств-партнеров Североатлантического альянса с участием более 3 тыс. военнослужащих из 13 стран, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Об этом сообщила телекомпания «Рустави-2», отметив, что в заключительный день учений, помимо данных ПЗРК, были использованы вертолеты типа «апачи», а также бронетехника.

Маневры в среду отрабатывали, кроме грузинских военных, американцы, немцы и британцы.

Владимир Чачибая. «Учения показали, что квалификация грузинской армии выросла», — заявил начальник Генштаба

Германия, Франция, Эстония, Литва, Польша, Норвегия, Турция, Украина, Азербайджан и Армения. В учениях «Достойный партнер-2018» (Noble Partner) вместе с Грузией были представлены США, Великобритания

Что касается «джавелинов», Грузия закупила 410 ракет и 72 пусковые установки. Поставки начались в январе этого года