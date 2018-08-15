Для военной полиции разработали новый боевой устав 

Военная полиция получит новый боевой устав, передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Западного военного округа.
«Новый боевой устав военной полиции вобрал в себя современный опыт с учётом развития и выполнения специальных задач, в том числе и за пределами территории Российской Федерации. Появилась насущная необходимость определить органам военной полиции своё место в боевых порядках», — сказал начальник Главного управления военной полиции Минобороны Владимир Ивановский, слова которого приводятся в сообщении.
Новый устав апробируется в данный момент в ходе специального учения на полигоне Мулино в Нижегородской области.
После этого проект нового боевого устава будет направлен на согласование, сказал Ивановский.
В конце июля президент Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий военной полиции. В частности, военная полиция сможет рассматривать дела об административных правонарушениях в отношении военнослужащих, а также задерживать гражданский персонал воинских частей на их территории.