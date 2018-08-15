Ещё
Для военной полиции разработали новый боевой устав
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для военной полиции разработали новый боевой устав 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Военная полиция получит новый боевой устав, передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Западного военного округа.
«Новый боевой устав военной полиции вобрал в себя современный опыт с учётом развития и выполнения специальных задач, в том числе и за пределами территории Российской Федерации. Появилась насущная необходимость определить органам военной полиции своё место в боевых порядках», — сказал начальник Главного управления военной полиции Минобороны Владимир Ивановский, слова которого приводятся в сообщении.
Новый устав апробируется в данный момент в ходе специального учения на полигоне Мулино в Нижегородской области.
После этого проект нового боевого устава будет направлен на согласование, сказал Ивановский.
В конце июля президент Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий военной полиции. В частности, военная полиция сможет рассматривать дела об административных правонарушениях в отношении военнослужащих, а также задерживать гражданский персонал воинских частей на их территории.
Парламентская газета: последние новости
Красов: у России нет необходимости ввязываться в гонку вооружений с США Преподаватели военных учебных центров получат дополнительную жилплощадь Российским Военно-воздушным силам исполнилось 106 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Крымского моста появилась новая проблема236
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения47
В США насторожились из-за ненормального российского спутника112
Захарова констатировала провал США
Мария Шукшина чудом избежала смерти2
Видео
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
07:19
У Крымского моста появилась новая проблема
Общество
03:26
Названа причина смерти Успенского
Общество
02:44
В московском метро произошел сбой
Происшествия Новости Москвы
01:31
Захарова констатировала провал США
Политика
01:15
«Новый» украинский танк стреляет тушенкой?
Оружие Армия
05:51
Следователь назвал причастных к убийству Листьева
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение