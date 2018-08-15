Для военной полиции разработали новый боевой устав

Военная полиция получит новый боевой устав, передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Западного военного округа.

«Новый боевой устав военной полиции вобрал в себя современный опыт с учётом развития и выполнения специальных задач, в том числе и за пределами территории Российской Федерации . Появилась насущная необходимость определить органам военной полиции своё место в боевых порядках», — сказал начальник Главного управления военной полиции Минобороны Владимир Ивановский , слова которого приводятся в сообщении.

Новый устав апробируется в данный момент в ходе специального учения на полигоне Мулино в Нижегородской области

После этого проект нового боевого устава будет направлен на согласование, сказал Ивановский.