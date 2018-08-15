Железнодорожники ЮВО навели переправу через Волгу

Длина железнодорожного сооружения составила 370 метров. Железнодорожную переправу через Волгу навели инженерные подразделения Южного военного округа на учениях. По условиям маневров авиация «противника» разбомбила мост в районе города Волжский. Сперва техническая разведка оценила разрушения и проверила дно реки на наличие неразорвавшихся боеприпасов. Затем военные инженеры навели железнодорожную понтонную переправу протяженностью 370 метров. В учениях приняли участие более 300 военнослужащих и было задействовано 40 единиц специальной техники.

Железнодорожную переправу через Волгу навели инженерные подразделения Южного военного округа на учениях.

По условиям маневров авиация «противника» разбомбила мост в районе города Волжский.

Сперва техническая разведка оценила разрушения и проверила дно реки на наличие неразорвавшихся боеприпасов. Затем военные инженеры навели железнодорожную понтонную переправу протяженностью 370 метров.

В учениях приняли участие более 300 военнослужащих и было задействовано 40 единиц специальной техники.