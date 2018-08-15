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Железнодорожники ЮВО навели переправу через Волгу
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Железнодорожники ЮВО навели переправу через Волгу 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Длина железнодорожного сооружения составила 370 метров. Железнодорожную переправу через Волгу навели инженерные подразделения Южного военного округа на учениях. По условиям маневров авиация «противника» разбомбила мост в районе города Волжский. Сперва техническая разведка оценила разрушения и проверила дно реки на наличие неразорвавшихся боеприпасов. Затем военные инженеры навели железнодорожную понтонную переправу протяженностью 370 метров. В учениях приняли участие более 300 военнослужащих и было задействовано 40 единиц специальной техники.
Железнодорожную переправу через Волгу навели инженерные подразделения Южного военного округа на учениях.
По условиям маневров авиация «противника» разбомбила мост в районе города Волжский.
Сперва техническая разведка оценила разрушения и проверила дно реки на наличие неразорвавшихся боеприпасов. Затем военные инженеры навели железнодорожную понтонную переправу протяженностью 370 метров.
В учениях приняли участие более 300 военнослужащих и было задействовано 40 единиц специальной техники.
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