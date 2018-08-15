Ещё
В парламенте Великобритании предупредили о российской угрозе в Арктике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В парламенте Великобритании предупредили о российской угрозе в Арктике 

Москва24 4 часа назад
Фото: Москва24
Депутаты парламента Великобритании заявили о необходимости усиления военного присутствия в Арктике для противостояния «российской агрессии», передает "Газета.ру" со ссылкой на зарубежные СМИ.
Как заявили в палате общин, Россия наращивает военное присутствие вдоль побережья Арктики. Поэтому Британии необходимо подготовится к тому, чтобы отразить российскую экспансию в регионе.
В заявлении говорится, что таяние ледников помогло сделать арктический регион более доступным для судов.
Кроме того, в оборонном комитете предупредили, что Лондон отстает в гонке с Москвой.
Ранее сообщалось, что Арктика может стать зоной военной конкуренции между Москвой и Вашингтоном из-за состояния взаимоотношений между странами. В отчете исследовательского центра конгресса США говорится, что обозревателям внушают опасение рост военного потенциала РФ и увеличение числа операций в Арктике. Специалисты также озабочены достаточностью у США военных ресурсов для защиты своих интересов в регионе.
Москва24: последние новости
США создают Космические силы в ответ на угрозы со стороны РФ и КНР, утверждает вице-президент Майкл Пенс Литва строит на деньги США военный полигон в 60 километрах от границы России Путин посетовал на недостаток позитива в соцсетях
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мучительное убийство в детском саду потрясло следствие13
До конца света остались сутки268
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео102
ЧП в московском метро попало на видео14
Путина позвали на свадьбу47
Видео
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика В мире
04:26
Путину не хватило позитива в соцсетях
Политика
04:10
«Каминг-аут невозможен»: Земфира об отношениях с Литвиновой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
02:53
Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина»
Шоу-бизнес Украина
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение