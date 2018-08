В британском парламенте предупредили о российской угрозе в Арктике

Великобритании заявили о необходимости укреплять оборону Арктики в противовес растущей военной активности России . Об этом говорится в докладе, составленном депутатами британского парламента , сообщает газета

Кремль увеличивает свое присутствие в Арктике и может спровоцировать возвращение к «великодержавному соперничеству» из-за нее, утверждается в докладе подкомитета по обороне «По тонкому льду: оборона Великобритании в Арктике» (On Thin Ice: UK Defence in the Arctic), который цитирует

Депутаты упомянули такие насторожившие их меры, принимаемые Россией, как открытие новых и восстановление советских баз в Арктике, размещение большого количества войск на границах соседних стран и развертывание там ракетных комплексов и систем ПРО, говорится в статье.

По словам депутатов, это «выходит за рамки того, что должно бы соответствовать чисто оборонительной позиции, и должно вызывать обеспокоенность, учитывая агрессивное и ревизионистское поведение России».

Отметим, что на Западе уже неоднократно звучали предупреждения о растущей активности России в Арктике и исходящей опасности в связи с этой деятельностью. Так, главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти в марте

заявил

об усилиях России по установлению контроля над морскими путями в Арктике. Москва , если захочет, сможет в течение двух-трех лет установить контроль над Северным морским путем, подчеркнул он.

Россия никогда не скрывала своего интереса к освоению Арктики, в том числе, установлению военного контроля в регионе. В частности, в 2016 году министр обороны РРФ Сергей Шойгу

анонсировал

продолжение усиления группировки войск РФ на арктическом направлении.

В декабре 2017 года Шойгу

сообщил, что Минобороны России фактически завершило строительство своих объектов в Арктике. Всего на островах Котельный, Земля Александры, Врангеля мысе Шмидта за пять лет было возведено 425 объектов общей площадью более 700 тысяч кв. метров. В них размещено более тысячи военнослужащих, а также специальное вооружение и техника.

В Арктике было построено три уникальных комплексных военных объекта «Арктический трилистник», отмечали в Минобороны. Продолжается строительство полноценного аэродрома на архипелаге Земля Франца-Иосифа, который будет способен круглогодично принимать самолеты, сообщали в военном ведомстве.

Незадолго до заявлений Минобороны газета

"Коммерсант"

сообщала о финальной версии госпрограммы вооружений (ГПВ) на 2018 — 2027 годы, из которой следовало, что планируется расширить арсенал вооружений для арктических территорий — его укрепят зенитной ракетной системой С-300В4 и зенитным ракетным комплексом «Тор-М2».